علي جمعة يكشف صيغة الصلاة الكمالية.. اغتنم ثوابها العظيم

وضّح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، صيغة الصلاة الكمالية التي ينبغي أن يغتنم فضلها الجميع، خاصة في بداية السنة الهجرية الجديدة، ويتساءل الكثير من المسلمين عن ما هي صيغة الصلاة على الرسول الكريم بالصلاة الكمالية؟.

فضل الصلاة الكمالية

ويجيب عن هذا التساؤل فضيلة الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا إن الشيخ أحمد الدردير كان يصلي بالصلاة الكمالية 10 مرات وتحسب له بـ10 آلاف مرة.

وأشار إلى أنه إذا قالها المسلم 1000 مرة فإنها تحسب له كأنه صلى 100 ألف صلاة على رسول الله.

صيغة الصلاة الكمالية

وأوضح الشيخ علي جمعة، في تصريحات تلفزيونية له، نص الصلاة الكمالية هو «اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله، عدد كمال الله، وكما يليق بكماله».

وأشار علي جمعة إلى أن المقصود بعدد كمال الله، أن العدد لا نهائي كون كمال الله ليس له عدد، أما الإشارة في جملة كما يليق بكماله، فهي تعود لكمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي البشري والعبد الرباني.

كيفية صلاة التسابيح

تؤدى صلاة التسابيح، بالإتيان بأربع ركعات بتسليمة واحدة، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ( أى سورة تختارها) وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات ( سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) ١٥ مرة ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا ً: سمع الله لمن حمده …..إلخ ثم تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تهوى ساجدا ً وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات

فذلك 75 مرة فى كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

حكم صلاة التسابيح

ورد عن حكم صلاة التسابيح، قول رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – للعباس – رضى الله عنه وعن المؤمنين -

"إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة "

دعاؤها.

وزاد الطبرانى : فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل اليقين ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وجد أهل الخشية ، وطلب أهل الرغبة ، وتعبد أهل الورع ، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك ، حتى أعمل بطاعتك عملا ً استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا ً منك ، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبا ً لك ، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها ، حسن ظنى بك ، سبحان خالق النور " .

- ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

صيغ الصلاة على النبي، ورد منها، صيغة الصلاة الإبراهيمية وصية الصلاة الأنسية، وصيغة الصلاة الكمالية، وصيغة الصلاة الطبية.