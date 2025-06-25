دعاء العام الهجري الجديد ..ابدأ السنة بالتقرب إلى الله بالدعاء والطاعة

تُعلن دار الإفتاء المصرية بعد قليل نتيجة استطلاعها لرؤية هلال شهر المحرم لعام 1447 هـ، والتي بناءً عليها يتم تحديد بداية السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ.

وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عند رؤية الهلال، فعن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ".

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء عند دخول السنة أو الشهر: "اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ".

دعاء ليلة العام الهجري الجديد

وتُعد ليلة العام الهجري الجديد من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله، ويفتح العبد فيها صفحة جديدة مع ربه راجيًا عامًا أفضل مليئًا بالخيرات والمسرات.

وفيما يلي مجموعة من أدعية ليلة رأس السنة الهجرية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:

اللهم اجعله عامًا مليئًا بالسعادة، وتحقيق الأمنيات.



1. اللهم اجعله عامًا هجريًا للتوبة ومغفرة الذنوب، ونسيان كل ما مررنا به من ألم.



2. اللهم اجعل دخول السنة الهجرية الجديدة خاليًا من الأوجاع والهموم، ومليئًا بالسعادة والحب.



3. اللهم بحق أسمائك الحسنى أجمعين، وباسمك الأعظم الذي أخفيته، أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا في السنة الماضية.



4. اللهم أكرمنا بدخول السنة الهجرية الجديدة ونحن وأحبتنا على خير حال.



5. اللهم اجعلها سنة هجرية مباركة، مليئة بالسعادة والفرح والإنجازات، وتحقيق الأمنيات غير فاقدين ولا مفقودين.



6. اللهم اكتب لنا في رأس السنة الهجرية الجديدة من الأقدار ما ترضاه لنا.



7. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال وبارك لنا، اللهم إنا نسألك في العام الهجري الجديد العفو والعافية.

دعاء العام الهجري الجديد 1447

ومن بين الأدعية الأخرى التي يُردّدها المسلمون في هذه المناسبة المباركة:

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.

ما يقال في العام الهجري الجديد

ورد العديد من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دعاء العام الهجري الجديد أدعية استبشارًا بالأيام القادمة.

اللهم إني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

عام جديد، اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة، ولذة المغفرة وصفاء الود، وتجنب الزلل وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة.

اللهم مع بداية العام الجديد، اكتب لنا الخير فيه، واجعله ختامًا لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

وفي أول فجر في العام الهجري الجديد، اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

في بداية العام الهجري الجديد، اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع، ومن كل عين ومرض وهم وغم، واجعله عامًا مليئًا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

اللهم إني استودعتك عامًا مضى من عمري، فاغفر لي ما كان فيه، واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام، واجعله عامًا أجمل مما مضى، واجعله بداية لأجمل الأقدار.

اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات، وبارك لنا في السنة الجديدة، واجعل الفرح واليسر فيها.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض، وفرجًا لكل مهموم يا رب العالمين.

اللهم اجعلها عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية، تمنياتي للجميع بعام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

اللهم في بداية هذا العام الجديد 1447 جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت، اللهم عامًا جميلاً بالقرب منك.