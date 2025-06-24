دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات تجلب لك التوفيق وتفتح الأبواب المغلقة

دعاء استقبال شهر المحرم من أفضل ما يردده الشخص لطلب التوفيق والبركة في العام الهجري 2025، فالدعاء عبادة يظهر فيها الإنسان حاجته إلى خالقه، ويستعين بها كل مسلم على طلب وتحقيق حوائجه، ومع قرب بداية شهر المحرم فإن أفضل ما يردده الشخص دعاء استقبال شهر المحرم وفي السطور التالية نتعرف على صيغته.

دعاء استقبال شهر المحرم

دعاء استقبال شهر المحرم حيث تبدأ دار الإفتاء المصرية في استطلاع رؤية هلال شهر محرم والسنة الهجرية 1447 غدا، الأربعاء، وخير ما يبدأ به المسلم العام الهجري الجديد هو دعاء استقبال شهر المحرم والذي يمكن أن يردده بأكثر من صيغة مكتوبة ومنها:

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم اجعل هذا العام حافلًا بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

اللهم مع بداية عام 1447 هـ، نسألك أن تكتب لنا الخير في كل خطواتنا، وأن تصرف عنا كل سوء.

دعاء شهر محرم لقضاء الحوائج

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ. لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي.

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا. (دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.

لماذا بداية السنة الهجرية في شهر المحرم؟

وذكرت كتب التاريخ الإسلامي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة حكمه الرشيدة جمع الصحابة ليضعوا موعدا للتقويم الإسلامي، وكانت هناك بعض الآراء تقول "نؤرخ من مولد الرسول، بينما اقترح البعض الآخر بالأخذ بتاريخ وفاته، فى حين قال البعض الآخر بالأخذ بهجرته وكان الرأى الأخير هو الراجح والمتوافق عليه.

كما استشار الخليفة عمر بن الخطاب في هذه المسألة، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فوافقاه الرأي، وبذلك انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول التى توافق 622 للميلاد، لتصبح السنة الأولى فى التاريخ الهجري.

شهور السنة الهجرية لسنة 1447

وتبدأ رأس السنة الهجرية 1447 بـ 12 شهرا هي بالترتيب: "مُحرّم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وتعد الأشهر الحرم كان العرب يقدسونها حتى جاء الإسلام وصدق على هذه الفطرة السليمة وهي أشهر "مُحرّم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة".