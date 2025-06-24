كيف نستقبل العام الهجري الجديد.. وأفضل دعاء يستحب ترديده في هذا اليوم؟

كيف نستقبل العام الهجري الجديد .. مع مطلع كل عام هجري جديد، تتجدد الفرصة أمام المسلم لفتح صفحة جديدة في حياته، يتقرب فيها إلى الله عز وجل بالدعاء والعمل الصالح، راجيًا منه المغفرة لما مضى، والتوفيق لما هو آت ، وعلى المسلم عند استقبال السنة الجديدة أن يستعين بالله تعالى، وأن يسأله أن يغفر له ذنوب العام الماضي، وأن يجبر كسره جبرًا يُدهش أهل الأرض والسماء، وأن يُنزل على قلبه السكينة والثبات.

ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها العبد في بداية العام، تقوية القلب وتثبيته على طريق الحق، والسعي بجدية لتحقيق ما يتمناه في دنياه وآخرته، والاجتهاد في الطاعات، ولو بيسيرها، كأن يؤدي ركعتين من قيام الليل بعد صلاة العشاء، مع كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار، فهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل.

ويُستقبل العام الهجري كذلك بالإقبال على الله من خلال الأعمال التي يحبها، فقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: "الصوم لا عدل له"، ما يشير إلى عظمة هذه العبادة وأثرها في تزكية النفس.

وعلى المسلم أن يحافظ في هذا العام على أداء الصلوات في وقتها، وعدم إضاعة الوقت، وأن يحرص على نفع الناس، وبذل الخير، ونشر روح التسامح والتعاون، والتزام أخلاقيات العمل.

أحب الأعمال التي تبدأ بها العام الهجري الجديد

تقوية القلب بالإيمان، والثبات على طاعة الله.

الإكثار من الاستغفار، والذكر، والتسبيح.

القيام بركعتين من الليل، والاستعانة به على صلاح النفس.

السعي إلى نشر الخير، ومساعدة الآخرين، والتحلي بالتسامح.

تجديد النية يوميًا بترك الذنوب، وإخلاص العمل لله.

كما يجوز شرعًا تخصيص الدعاء في مناسبات معينة، ومنها بداية العام الهجري، دون أن يُعتقد بوجوبه أو بارتباطه بنص معين، وهو من باب العادات الحسنة التي يُثاب عليها الإنسان، خاصة إذا تضمن الدعاء ما فيه نفع للعباد والبلاد، ودعوة إلى الخير والعبادة.

أدعية بداية العام الهجري الجديد

اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني، وأسألك خير الأمور كلها، وخواتم الخير وجوامعه.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي أو آخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطع رجائي عمن سواك.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وهلكتها، واحفظ عليّ فيها ديني ودنياي ومعادي يا أكرم الأكرمين.

اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إن هذه سنة جديدة، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس، والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم، يا عماد من لا عماد له، يا كنز من لا كنز له، يا غياث المستغيثين، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقى والضعفاء.

اللهم اجعلنا خيرًا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واجعلنا ممن تواضع لك فرفعته.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب وقعت فيه، وأتوب إليك توبة نصوحًا، وابدأ عامًا جديدًا بقلب نقي ونية خالصة، واجعل عامي هذا خيرًا من عامي الذي مضى.

دعاء العام الهجري الجديد مكتوب

اللهم اجعل عامنا الحالي عام مغفرة، وعامنا القادم عام فرج ويسر، واكتب لنا فيه الخير كله، ظاهره وباطنه، وأجرنا من شر ما فيه، ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.

اللهم اجعل لنا نورًا في قلوبنا، ونورًا في وجوهنا، ونورًا في سمعنا، ونورًا في أبصارنا، ونورًا بين أيدينا ومن خلفنا، وعن يميننا وشمالنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، واجعل لنا نورًا في كل شيء.

اللهم إنّا نسألك الرضا بما قسمت، وحُسن التوكل عليك، والثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك قلوبًا سليمة، وألسنة صادقة، ونعوذ بك من شر ما خلقت، ونسألك خير ما في هذا العام وخير ما بعده.