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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

دعاء استقبال العام الهجري الجديد.. للرزق والتيسير

دعاء بداية العام الهجري الجديد
دعاء بداية العام الهجري الجديد
عبد الرحمن محمد

دعاء استقبال العام الهجري الجديد.. مع اقتراب فجر يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يونيو، يهلّ علينا عام هجري جديد، هو عام 1447هـ، محمّلًا بآمال جديدة ودعوات معلّقة في القلوب، يرجو بها المسلمون أن يكون عامًا تنقلب فيه الأحوال للأفضل، وتتبدّل فيه الأقدار إلى ما فيه الخير والرضا. 

وفي مثل هذه اللحظات المباركة، يتوجه المؤمنون إلى ربهم بالدعاء، طلبًا للرزق، وتيسير الأمور، وقضاء الحاجات، ودرء البلاء، راجين أن يكون هذا العام بداية لفرج قريب، ونهاية لكل ضيق.

ولأن الدعاء من أعظم القربات، ومفتاح لكل خير، نستعرض فيما يلي مجموعة من الأدعية المختارة التي يناجي بها العبد ربه في استقبال العام الهجري الجديد:

دعاء استقبال العام الهجري الجديد

  • اللهم اجعل هذا العام حاملاً لنا من الخير ما يرضيك عنا، وافتح لنا فيه أبواب التوفيق والرزق والنجاح.
  • اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واغمر أيامنا بالطمأنينة والسكينة، وأعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
  • اللهم اجعل عام 1447هـ عامًا تتيسّر فيه أمورنا، وتتبدّل فيه أحزاننا أفراحًا، وهمومنا انفراجًا.
  • اللهم ارزقنا رزقًا طيبًا مباركًا، واسعًا غير ممنون، واغننا به عن سؤال الناس.
  • اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال.
  • اللهم احفظنا في أنفسنا، وأهلينا، وذرياتنا، وأوطاننا، واصرف عنا كل شر وبلاء.
  • اللهم اجعل هذا العام بداية لكل أمر فيه خير لنا، واكتب لنا فيه التوفيق فيما تحب وترضى.
  • اللهم إنا نسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلاً، ورزقًا لا ينفد، وقلبًا لا يعرف اليأس.
  • اللهم اجعل لنا نورًا نمشي به في دروب الحياة، وهداية تضيء لنا طريق الحق.
  • اللهم اجعل هذا العام خاتمة لكل حزن، وبداية لكل خير، واملأه بالبركات.
  • يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مع إشراقة عام جديد أن تكتب لنا فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
  • اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك لا ترتاب، ولا تيأس، ولا تحزن.
  • اللهم اجعلنا ممن تفاءلوا فأنعمت عليهم، وتوكلوا فوفقتهم، واستغفروك فغفرت لهم.
  • اللهم اجعلنا من عبيدك الطائعين، الذاكرين، الشاكرين، الراجين لرحمتك في كل حين.
  • اللهم أعنا على حسن استغلال أيام هذا العام، ولا تجعلنا فيه من الغافلين، ولا من الخاسرين.

دعاء بداية السنة الهجرية 

يا رب، هذه سنة جديدة أقبلت علينا، لا نعلم ما تخبئه لنا، لكننا نحسن الظن بك، ونعلم أنك أرحم بنا من أنفسنا، فاجعلها سنة سلام ورضا وسعادة.

 اللهم اجعلها سنة بلا فقد، ولا ألم، ولا حزن، ولا خيبة. اللهم اكتب لنا فيها السعادة مع من نحب، والبركة في أرزاقنا، والتيسير في أمورنا.

اللهم إنّا نستودعك عامًا مضى بما فيه، ونسألك الخير كله في عام أقبل، فاغفر لنا ما مضى، وبارك لنا في ما هو آت، وأعذنا من كل شر، ووفقنا لما تحب وترضى.

يا مقلّب القلوب، ويا مدبّر الليالي والأيام، بدّل حالنا إلى أحسن حال، وارزقنا الثبات على دينك، وأكرمنا بحسن الخاتمة.

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