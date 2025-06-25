مش هتتعبي.. أسهل طريقة لعمل الممبار بمذاق شهي

يعد الممبار من ألذ الأكلات الشرقية الشهية التى يحبها عدد كبير من المصريين والعرب.. ولكن ما يجعل النساء لا يفضلن تناوله هو خطوات تحضيره الصعبة.

ومؤخرا ظهرت طريقة سهلة لعمل الممبار من خلال خلط جميع المكونات معا بدون وضعها أو تسبيكها على النار كما ظهرت أماكن عديدة تبيع الممبار بعد تنظيفه .

نعرض لكم طريقة عمل الممبار بمذاق شهي وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الممبار



ممبار

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

نعناع

زعتر

ملح

فلفل أسود مطحون

بهارات مشكلة

كمون ناعم

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

مكعب مرق

حبهان

بابريكا

فلفل حار

قرفة مطحونة

جوزة الطيب

طريقة عمل الممبار



فى بولة كبيرة ضعي كل المكونات معا وقلبيها جيدا ثم ضعي البهارات والملح والفلفل الأسود والبهارات واخلطى جميع المقادير.



احشى الممبار بهذا الخليط واغلقيه من الطرفين ثم اسلقيه في ماء مغلي حتى ينضج واحضرى طاسة بها زيت ساخن وشوحي فيها الممبار حتى يتحول للون الذهبي ويقدم مع البقدونس المفروم.