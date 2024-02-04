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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن رحيل فيتوريا

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف فيتوريا من الرحيل عن تدريب منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: فيتوريا يتمسك بالاستمرار مع منتخب مصر أو حصد الشرط الجزائي كاملاً ولم يحدث تواصل رسمي بين الاتحاد المصري وهيرفي رينارد.

كشف وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، عن المدرب الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، حال رحيل البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفراعنة.

منتخب مصر 
من هو المدرب الأمثل لتدريب المنتخب ؟
وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: "أنا شايف إن موسيماني (مدرب الأهلي السابق) أو حسام حسن، هما الأصلح لتدريب منتخب مصر حال رحيل فيتوريا".

وأضاف: "موسيماني لديه أخطاء فنية تتلافى مع المنتخب، أبرزها الراحات الكثيرة التي يعطيها للاعبين" مضيفًا: "مدرب المنتخب لازم يكون عبقري ومبدع يفكر بره الصندوق".

وتابع: "مين اللي عمل فرقة صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا؟ موسيماني".

وأكمل: "حسام حسن، يعتمد دائمًا على اللاعبين الصغار وممكن يعمل بيهم حاجة، مدير فني منتخب مصر لازم ميكونش نمطي ولازم ميكونش ساعة سويسرية ويكون قادرًا على تطوير أداء اللاعبين".

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