عايز يتساوى بزيزو.. مفاجأة عن موقف رمضان صبحي من الانتقال للزمالك

فجر الإعلامي سيف زاهرمفاجأة عن موقف نجم بيراميدز رمضان صبحي من الانتقال للزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر : رمضان على رادار الزمالك.. وعايز يتساوى مع عقد زيزو.



وكان قد قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن هناك جلسة قد تمت بالفعل بين مسئولي الزمالك واللاعب رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز من أجل الانتقال لقلعة ميت عقبة خلال الشتاء الجاري.

وأوضح إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن عبد الله السعيد كان حاضرا في الجلسة ويحاول اقناع زميله السابق بالانضمام لصفوف نادي الزمالك على أن يحصل على نفس قيمة عقد زيزو .

وتابع الكومي أن رمضان صبحي أبدى موافقته المبدئية قبل أن يطلب تأجيل الأمر للصيف القادم على امل دخول الأهلي في مفاوضات معه.