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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عجز 25% في أعداد التمريض.. تفاصيل جديدة بشأن التكليف والتوزيع

التمريض
التمريض
البهى عمرو

في ظل التوسع في خدمات الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تتزايد الحاجة إلى الكوادر التمريضية المؤهلة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية في مصر، وهو ما يفرض ضرورة إعادة تنظيم آليات توزيع الخريجين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمنشآت الطبية، بما يضمن سد العجز في المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن في توزيع الأطقم التمريضية على مستوى الجمهورية.

تكليف جميع خريجي التمريض مستمر

 

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن جميع خريجي كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض ما زالوا يحصلون على التكليف حتى الآن، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية والمعايير التي تحددها اللجنة العليا المختصة.

أطباء
التمريض

وأوضحت أن توزيع الخريجين يعتمد على عدة ضوابط، من بينها التقديرات الدراسية، إلى جانب مراعاة بعض الاعتبارات الاجتماعية، بما يحقق العدالة في التوزيع ويتوافق مع احتياجات القطاع الصحي.

مصر تحتاج إلى زيادة أعداد التمريض بنسبة 25%

 

وكشفت نقيب التمريض أن احتياجات سوق العمل المصرية تتطلب زيادة أعداد أفراد هيئة التمريض بنحو 25% مقارنة بالأعداد الحالية، التي تبلغ قرابة 308 آلاف ممرض وممرضة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من شأنه زيادة الطلب على الكوادر التمريضية، في ظل اتساع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يستدعي توفير أعداد كافية من العاملين المؤهلين لتلبية احتياجات المنشآت الطبية.

30 يومًا لبدء العمل بعد التكليف

 

وفيما يتعلق بتنظيم إجراءات التكليف، أوضحت كوثر محمود أن وزارة الصحة حددت مدة 30 يومًا لبدء العمل بعد اختيار جهة التكليف، بهدف تسريع إجراءات تسلم العمل وإنهاء فترات الانتظار الطويلة التي كان من الممكن أن تمتد في بعض الحالات إلى عام أو عامين.

وأضافت أن خريجي دفعة 2024 جرى تكليفهم، مع إتاحة تقديم التظلمات وطلبات النقل وفقًا للقواعد المنظمة، بما يسمح بمراجعة الحالات التي تستدعي إعادة النظر في التوزيع.

توزيع مركزي وفقًا للاحتياجات الفعلية

 

وأكدت نقيب التمريض أن آلية التوزيع هذا العام تعتمد على نظام مركزي يشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منشأة صحية، بدلًا من الاكتفاء بتوزيع إجمالي للأعداد على مستوى المديريات الصحية.

وأوضحت أن هذه الآلية تستهدف توجيه الخريجين إلى الأماكن التي تعاني نقصًا في أعداد التمريض، بما يضمن الاستفادة من الكوادر المتاحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفتت إلى وجود احتياجات ملحوظة في محافظات قنا وسوهاج والوادي الجديد، إلى جانب المناطق التي تشهد توسعًا في الخدمات الصحية، ومنها بورسعيد، مؤكدة أهمية توجيه أعداد مناسبة من الخريجين إلى هذه المناطق وفقًا لمعدلات الاحتياج الفعلية.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تطوير منظومة تكليف خريجي التمريض، من خلال ربط التوزيع باحتياجات المنشآت الصحية وتسريع إجراءات استلام العمل، بما يدعم جهود الدولة في توفير الكوادر اللازمة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.


 

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