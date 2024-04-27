جنرال بولندي سابق: روسيا ستواصل تدمير دبابات أبرامز في أوكرانيا

قال القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن الجيش الروسي سيواصل تدمير الدبابات الغربية المنقولة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأمريكية أبرامز.

وأوضح الجنرال البولندي السابق أنه "يجب أن نتذكر أنه لا توجد دبابات لا تقهر ويريد الروس أيضًا إظهار ذلك لقد دمروا ليوبارد وسيدمرون أبرامز"، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن الطائرات الروسية بدون طيار أجبرت القوات المسلحة الأوكرانية على التخلي عن استخدام دبابات أبرامز.

ودمرت القوات المسلحة الروسية دبابة أبرامز في اتجاه أفديفسكي.