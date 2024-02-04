عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رياض لـ صدى البلد: أعود للصعيدي بعد غياب وأتمنى يعجب المشاهدين

صدى البلد

كشف الفنان محمد رياض عن تفاصيل مشاركتة في مسلسل قلع الحجر في موسم رمضان 2024 وقال إنه يلعب دور رجل صعيدي.

وأضاف محمد رياض لـ صدى البلد: أعود للصعيدي بعد فترة غياب وأتمني يعجب المشاهدين.


أما عن تكريم الفنان رشوان توفيق من المركز القومي للمسرح، أضاف محمد رياض: التكريم مهم جدًا للفنان في حياتي، ورشوان أستاذ كبير وفنان عظيم وأب جميل، وتربطني به علاقة جميلة جدًا فنيًا وإنسانيًا و أضاف أن الفنان القدير رشوان توفيق يقول إنه خليفت في الفن وهذا شرف له


شهدت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مستقبليات تجربة الكتابة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح"، وذلك للفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

 

حضر الندوة كل من الفنان محمد رياض والدكتور أيمن عبد الرحمن، والفائزون في المسابقة، الكاتب والشاعر هاني قدري صاحب نص "فتاة المترو"، وأحمد سمير صاحب نص "ليلة بعد الف ليلة وليلة"، وأحمد رجائي صاحب نص "النص التاني من الطريق"، وأدار الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع.

أخبار محمد رياض مسلسل قلع الحجر اعمال محمد رياض أخبار مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ