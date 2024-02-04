محمد رياض لـ صدى البلد: أعود للصعيدي بعد غياب وأتمنى يعجب المشاهدين

كشف الفنان محمد رياض عن تفاصيل مشاركتة في مسلسل قلع الحجر في موسم رمضان 2024 وقال إنه يلعب دور رجل صعيدي.

وأضاف محمد رياض لـ صدى البلد: أعود للصعيدي بعد فترة غياب وأتمني يعجب المشاهدين.



أما عن تكريم الفنان رشوان توفيق من المركز القومي للمسرح، أضاف محمد رياض: التكريم مهم جدًا للفنان في حياتي، ورشوان أستاذ كبير وفنان عظيم وأب جميل، وتربطني به علاقة جميلة جدًا فنيًا وإنسانيًا و أضاف أن الفنان القدير رشوان توفيق يقول إنه خليفت في الفن وهذا شرف له



شهدت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مستقبليات تجربة الكتابة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح"، وذلك للفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

حضر الندوة كل من الفنان محمد رياض والدكتور أيمن عبد الرحمن، والفائزون في المسابقة، الكاتب والشاعر هاني قدري صاحب نص "فتاة المترو"، وأحمد سمير صاحب نص "ليلة بعد الف ليلة وليلة"، وأحمد رجائي صاحب نص "النص التاني من الطريق"، وأدار الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع.