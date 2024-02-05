مالناش ضهر.. تعليق مفاجئ من اتحاد الكرة على تعيين مدرب مصري

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية ضحية لكونه ليس له ظهير جماهيري، خاصة وأن الجماهير أثبتت انتمائها للأندية على حساب المنتخبات.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة الأكثر عرضة للهجوم عند طرح فكرة التعاقد مع مدرب مصري بدلًا من الأجنبي، بينما لا يطالب الجمهور تعاقد الأندية مع مدربين وطنيين بدلًا من الأجانب، مؤكدًا أن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة اسم كبير ولم يختلف عليه أحد.

واستطرد الكومي «المدرب المصري غير مناسب للمنتخب الوطني في هذه المرحلة، واتحاد الكرة ينظر إلى العدالة المطلقة مع الجميع، والسوشيال ميديا التي تطالب بتعيين مدرب مصري لن توجه مجلس الجبلاية، وندرس كامل السير الذاتية بعد انتهاء أمم إفريقيا على أن نختار أحدهم من الذين سبق لهم الحصول على البطولة ولهم بصمة في القارة».

وتابع، بأنه سيتم تشكيل لجنة تضم علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، لاختيار أفضل السير الذاتية من أجل تدريب منتخب مصر، موضحًا أنه لا يوجد ما يمنع اتحاد الكرة من أخذ رأي محمد صلاح في مدرب منتخب مصر الجديد، واللاعب يعلم أدواره جيدًا في الفراعنة ولا يتعدى حدوده.