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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الصيني: مستعدون للتعاون مع الإسكندرية لتعزيز وتنمية العلاقات مع مصر

السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة مع محافظ الاسكندرية

أشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن السفارة الصينية في القاهرة والقنصلية العامة في الإسكندرية على الاستعداد للعمل مع المحافظة لتعزيز التنمية المتعمقة للعلاقات الصينية المصرية في عام التنين.

خلال في احتفال القنصلية الصينية بالإسكندرية بعيد الربيع، قال ليتشيانغ إنني أهنئ الإسكندرية بحجم التبادلات مع الصين التي تم تحقيقها في عام 2023، مشيرًا إلى زيارة اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية الناجحة إلى مقاطعة سيتشوان، ليصبح أول محافظ مصري يزور الصين بعد انتهاء جائحة كورونا.

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ولفت السفير الصيني إلى التقدم المحرز في مشروع العلمين الجديد التابع لشركة الصين للبناء والهندسة وبدء محطة حاويات أبو قير التابع شركة الصين للموانئ والهندسة في العمل، كما احتفلت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بمناسبة 15 عاما على دعم الصناعات المصرية. 

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصينية حققت نتائج رائعة في دفع الاقتصاد المحلي في مصر وخلق عشرة آلاف من فرص العمل للإسكندرية، ومع بداية شهر أكتوبر الماضي، بدأت مدرستان ثانويتان لتعليم اللغة الصينية في الإسكندرية، و في نوفمبر، أقام ميناء الإسكندرية علاقات التعاون الودية مع ميناء تشينغداو وقوانغتشو في الصين وسوف أنشأ المركز الصيني المصري المشترك للآثار الغارقة في الإسكندرية.

وأشار إلى سلسلة المعارض التي تنظيمها بالإسكندرية للصور والآثار الثقافية الخاصة بالصين، مما عزز التعلم المتبادل بين الحضارتين والروابط بين شعبي البلدين.

وتقدم بالشكر لمحافظة الإسكندرية وجميع الأصدقاء على دعمهم للتبادلات في الحكومة والبرلمان والاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والنقل وغيرها من المجالات بين الصين ومصر.

واختتم السفير الصيني كلمته: "أود أن أشكر أبناء وطني على لعب دور جسر الصداقة كمبعوثين للعلاقات الصينية المصرية."

 

الاسكندرية السفير الصيني عيد الربيع محافظ الاسكندرية العلاقات الصينية المصرية

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