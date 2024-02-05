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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفيرة الأمريكية: إنشاء مركز رابع للتطوير المهني بالمجمع الطبي بجامعة الإسكندرية

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية بجامعة الإسكندرية

أعلنت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن إنشاء مركز رابع للتطوير المهني في المجمع الطبي لخدمة العملية التعليمية بالمجمع الطبي بجامعة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، للسفيرة الأمريكية، والوفد المرافق لها، وذلك بغية تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن هناك مقترحا لإنشاء مراكز للدعم النفسي والصحة النفسية للطلاب، لافتة إلى أن السفارة علي أتم استعداد لتقديم الدعم المالي لإنشاء مراكز للدعم النفسي والصحة النفسية للطلاب بجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن هناك ثلاث مراكز جامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية في كلية الأعمال والهندسة والتربية.

شهد اللقاء الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الأجنبية، والدكتورة دينا سعد، مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتورة عائشة حمدي، مدير مركز كلية الأعمال والممثل الإقليمي للمشروع، والدكتورة أيتن الروبي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التربية.

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