حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد؟.. أزهري يجيب

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن المصلي إذا نسى الركوع ثم نزل للسجود، وتذكر نسيان الركوع؛ فعليه القيام مباشرة، للإتيان بالركوع ويكمل صلاته، ويسجد للسهو في نهاية الصلاة.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ماذا يفعل من نسي الركوع أو السجود في الصلاة؟: أن المصلي لو تذكر نسيان الركوع بعد التسليم والانتهاء من الصلاة، وما زال في المسجد؛ فعليه في هذه الحالة اعتبار الركعة التي نسي الركوع فيها، باطلة، كأنه لم يصليها، وبعد ذلك يأتي بركعة بدلا من الركعة الباطلة ثم يسجد للسهو في نهاية الصلاة.

وأشار إلى أن المصلي إذا تذكر النسيان بعد الانتهاء من الصلاة، وبعد الانتقال من المسجد أو انتقاض الوضوء، أو انتقل لمكان آخر، معنى ذلك أن الصلاة كلها باطلة وعليه إعادتها كاملة.

وتابع: السهو أمر موجود في الصلاة، وحدث للنبي، فهو ورد أنه في أحد الصلوات الرباعية صلى ركعتين، وبعد الانتهاء من الصلاة، سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له النبي: كل ذلك لم يكن، فقال له الصحابي، بل بعض ذلك كان، فأخبروه الصحابة أنه صلى ركعتين فقط، ثم أتى النبي بركعتين باقيتين ثم سجد للسهو.