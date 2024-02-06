مهيب عبد الهادي: هل تؤيد تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

طرح الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تساؤلاً للجمهور عن المدير الفني المرتقب لمنتخب مصر بعد إقالة فيتوريا.

وكتب عبر فيسبوك: “هل تؤيد تعيين حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر ؟”.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة إستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.