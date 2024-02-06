السعودية تبقي سعر النفط الخام العربي الخفيف دون تغيير لعملائها في آسيا

أبقت السعودية على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف لشهر مارس المقبل لعملائها في آسيا عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، بحسب بيان صدر عن شركة "أرامكو" اليوم الثلاثاء.

أفاد بيان لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، أبقت على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف دون تغيير لعملائها في آسيا في مارس عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قائدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حددت أرامكو سعر النفط الخام العربي الخفيف بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو نفس مستوى الشهر السابق.

وأجرت شركة النفط الحكومية العملاقة أكبر تخفيض في سعر البيع الرسمي في 13 شهرا لشحنات فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا وسط منافسة من الموردين المنافسين.

وجاء سعر مارس أقل من توقعات السوق التي قالت إن السعودية سترفع سعر البيع الرسمي بحوالي 55 سنتا في أعقاب تحسن السوق وتضاؤل المخاوف من انقطاع الإمدادات في ظل الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل من الخام السعودي للتحميل في يناير وفبراير بسبب ارتفاع الأسعار.

وبينما أبقت أرامكو أيضا على سعر الخام العربي الثقيل لشهر مارس دون تغيير، فقد خفضت بشكل هامشي أسعار الخام العربي الخفيف جدا والعربي المتوسط إلى آسيا، وفقا للبيان.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، لم تقم أرامكو السعودية بتعديل أسعار البيع الرسمية لشهر مارس إلى شمال غرب أوروبا، ولكنها خفضت سعر الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بمقدار 0.30 دولار للبرميل.