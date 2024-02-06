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منوعات

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

عبده نجم يفسخ خطوبته
"عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها

منذ قرابة الـ7 أشهر، تصدر المطرب الشعبي عبده نجم تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أصغر عريس" بعدما أعلن خطوبته على المطربة الشابة منه قدري حيث تردد الشائعات حينها أنهما يبلغان من العمر 13 عاما فقط.

لكن العروسين خرجا عن صمتهما وأعلنا أنهما يبلغان من العمر 17 عام ويعملان كمطربان شعبيان بجانب دراستهما، وأنهما يحبان بعضهما كثيرًا.

لم تدوم الخطبة كثيرًا حتى أعلنا الثنائي فسخها بعد عدة أشهر. لكن المثير في هذا الأمر هو إعلان عبده نجم عن خطوبته لصديقة خطيبته السابقة "الأنتيم" التي تدعى شهد الكروانة. 

وأعد الثنائي الجديد العديد من مقاطع الفيديو التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت فيها الخطيبة الجديدة بمكايدة صديقتها بأغنية "ستك وست بلدك" حيث قالت لها وبجوارها عبده نجم داخل سيارة زفافهم يوم خطوبتهما "مش قولتلك ياحبيبتي هنتجوز عشان انا ستك وست بلدك والبلد اللي جنب بلدك".

@shahdshafee0 عشان تعرفي اني ستك وست بلدك😛🤍💍#شهد_الكروانه❤️ #عبده_نجم ♬ الصوت الأصلي - الكروانه ❤️🎤

الإطلالة بالأسود

وحضرتك منه قدري خطبة (نجم) و (كروانة) بفستان سوارية أسود وصعدت إلى المسرح وقامت بغناء أغنية تقول بها "ولا بقى في رخيص ولا غالي،، كله تحت وأنا اللي فوق". 

@menna_kadry_official انا جيت 😹🖤#منه_قدري #عبده_نجم #شهد_الكروانه❤️ ♬ الصوت الأصلي - المطربه منه قدري

لكنها فوجئت بعد ذلك بصعود صديقتها (كروانة) وخطيبها السابق (نجم) إلى المسرح وأعلن المطرب الشعبي أنه يحبها أمام الحضور وأن ما قام به هو وصديقتها كان "مقلب" لكي يثير غيرتها وتوافق على العودة له. 

@abdulrahman.ayman2248 عبده نجم مخطبش شهد كله مقلب وعبده نجم رجع لي منة قدري #منة_قدري #عبده_نجم ♬ الصوت الأصلي - المذيع الچوكر😉🎤🎥

كما أكد (نجم) أن صديقتها ساعدته كثيرًا لكي يعود إلى (قدري) وأن الشبكة التي قام بشرائها لصديقتها هي لـ(قدري) وأن هذه الحفل أعدت لهما. ثم طلبت (كروانة) من الجمهور الانتظار قليلًا حتى تغير منه قدري فستانها الأسود وترتدي فستانًا مناسبًا لخطبتهما الجديدة ثم استكمال الحفل.

@romany.bb #فرح_عبد_نجم#ودي الحقيقه اللي جننت كلًالمصريين عبده نجم خطب منه#احمد_العوض #ياسمين_عبدالعزيز #tiktok #CapCut ♬ الصوت الأصلي - الفنان عبده نجم✅
أصغر عريس المطرب الشعبي عبده نجم عبده نجم منه قدري شهد الكروانة

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