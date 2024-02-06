صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

منذ قرابة الـ7 أشهر، تصدر المطرب الشعبي عبده نجم تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أصغر عريس" بعدما أعلن خطوبته على المطربة الشابة منه قدري حيث تردد الشائعات حينها أنهما يبلغان من العمر 13 عاما فقط.

لكن العروسين خرجا عن صمتهما وأعلنا أنهما يبلغان من العمر 17 عام ويعملان كمطربان شعبيان بجانب دراستهما، وأنهما يحبان بعضهما كثيرًا.

لم تدوم الخطبة كثيرًا حتى أعلنا الثنائي فسخها بعد عدة أشهر. لكن المثير في هذا الأمر هو إعلان عبده نجم عن خطوبته لصديقة خطيبته السابقة "الأنتيم" التي تدعى شهد الكروانة.

وأعد الثنائي الجديد العديد من مقاطع الفيديو التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت فيها الخطيبة الجديدة بمكايدة صديقتها بأغنية "ستك وست بلدك" حيث قالت لها وبجوارها عبده نجم داخل سيارة زفافهم يوم خطوبتهما "مش قولتلك ياحبيبتي هنتجوز عشان انا ستك وست بلدك والبلد اللي جنب بلدك".

الإطلالة بالأسود

وحضرتك منه قدري خطبة (نجم) و (كروانة) بفستان سوارية أسود وصعدت إلى المسرح وقامت بغناء أغنية تقول بها "ولا بقى في رخيص ولا غالي،، كله تحت وأنا اللي فوق".

لكنها فوجئت بعد ذلك بصعود صديقتها (كروانة) وخطيبها السابق (نجم) إلى المسرح وأعلن المطرب الشعبي أنه يحبها أمام الحضور وأن ما قام به هو وصديقتها كان "مقلب" لكي يثير غيرتها وتوافق على العودة له.

كما أكد (نجم) أن صديقتها ساعدته كثيرًا لكي يعود إلى (قدري) وأن الشبكة التي قام بشرائها لصديقتها هي لـ(قدري) وأن هذه الحفل أعدت لهما. ثم طلبت (كروانة) من الجمهور الانتظار قليلًا حتى تغير منه قدري فستانها الأسود وترتدي فستانًا مناسبًا لخطبتهما الجديدة ثم استكمال الحفل.