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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف عن خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين بجميع المدارس

إجتماع المجلس الأعلى
إجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين بجميع مدارس الجمهورية ذلك خلال ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لإجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم سد العجز في أعداد المعلمين بجميع مدارس الجمهورية من خلال "مسابقة 30  ألف معلم".

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن كافة الإجراءات الخاصة بـ مسابقة 30  ألف معلم تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي ضوء العجز بكل مديرية تعليمية .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه في ضوء التنمية المهنية للمعلمين تم إطلاق المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وتقوم الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم لهم والتوجيه بنقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم، من خلال مشروع "التعليم من أجل الغد” التي سيتم تطبيقها في ٣ محافظات كمرحلة أولى وهي بني سويف، ودمياط، والدقهلية على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية.

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