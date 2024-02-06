إنشاء وحدة للبحث العلمي بكل محافظة لدعم ورعاية طلاب المدارس المتميزين والمبتكرين

شهد اليوم اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ المنعقد برئاسة وزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاتفاق على إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة .

وقد تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية ؛ على تمويل إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة ، بمشاركة مجتمعية من المجلس .

وتم التشديد على أنه يهدف إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة ، إلى رعاية ودعم المتميزين والمبتكرين والفائزين في المسابقات الدولية من الطلاب، وكذلك دعم تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المجتمع المدرسي، وتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على كافة المستويات فى تعبئة جهود مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيات الدولة في التعليم.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بأعضاء المجلس، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، فضلًا عن دوره الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.

وقد حضر اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية كلا من : المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور طارق عمارة نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى أمين المجلس، والأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، والأستاذ محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.