بالتعاون مع وزارة البيئة.. وحدة متنقلة لقياس نقاء الهواء بالقرية الذكية

في ضوء حرص شركة تنمية وإدارة القرى الذكية على ضمان بيئة عمل متكاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل القرية الذكية، قامت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (SVC) بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية من خلال جهاز شئون البيئة بإرسال وحدة المعمل المتنقل إلى "القرية الذكية" لقياس نسب نقاء الهواء بالمنطقة.



تقوم وحدة المعمل المتنقل بتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الهواء وتحليلها مع تقييم معدلات التلوث ومقارنتها بالمعايير المسموح بها محليا ودولياً لكونها المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية لنوعية الهواء. يتم ذلك من خلال ١٢٠ محطة رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية بالإضافة إلى محطتين متنقلتين.



هذا وقد أوضح نائب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة المهندس لؤي المملوك أن شركة تنمية وإدارة القري الذكية تقوم دورياً بإجراء الاختبارات اللازمة لمتابعة نقاء الهواء في المساحات المفتوحة والخضراء بالقرية الذكية كجزء من التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة المشاريع وفقاً للمتطلبات البيئية المستدامة للحفاظ على نقاء الهواء في هذا المشروع الرائد والمتفرد في مصر وإيماناً منها بدورها تجاه الشركات والعاملين ورواد القرية الذكية للحفاظ على جودة بيئة العمل.



كما أكد نائب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة أن "القرية الذكية" نتيجة لموقعها المتميز غرب القاهرة وبعدها عن الزحام المتركز في وسط المدينة، ساعدت على توفير بيئة عمل خالية من أي ملوثات لتمتعها بمساحات خضراء تمثل أكثر من ٨٠٪ من مساحة مجمع الأعمال.



والجدير بالذكر أن القرية الذكية هي أول مجمَّع أعمال متكامل في مصر حيث تضم شركات متعدِّدة الجنسيَّات، شركات محليَّة، هيئات حكومية، مؤسَّسات ماليَّة، منشآت تعليميَّة ومراكز بحث وتطوير.

كما تمتاز بتوفير بيئة العمل الهادئة وذلك بتصميم صديق للبيئة بأكبر مساحات خضراء مفتوحة مقارنة بأي مشروع مماثل في مصر.

ولذا تفخر الشركة أنها أول من تبنى هذا المفهوم في مصر وتتمتع معظم مباني القرية بتصميمات خضراء تراعي الحفاظ على بيئة مستدامة لمجتمع القرية الذكية.