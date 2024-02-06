عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع وزارة البيئة.. وحدة متنقلة لقياس نقاء الهواء بالقرية الذكية

صدى البلد

في ضوء حرص شركة تنمية وإدارة القرى الذكية على ضمان بيئة عمل متكاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل القرية الذكية، قامت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (SVC)  بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية من خلال جهاز شئون البيئة بإرسال وحدة المعمل المتنقل إلى "القرية الذكية" لقياس نسب نقاء الهواء بالمنطقة.


تقوم وحدة المعمل المتنقل بتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الهواء وتحليلها مع تقييم معدلات التلوث ومقارنتها بالمعايير المسموح بها محليا ودولياً لكونها المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية لنوعية الهواء. يتم ذلك من خلال ١٢٠ محطة رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية بالإضافة إلى محطتين متنقلتين.


هذا وقد أوضح نائب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة المهندس لؤي المملوك أن شركة تنمية وإدارة القري الذكية تقوم دورياً بإجراء الاختبارات اللازمة لمتابعة نقاء الهواء في المساحات المفتوحة والخضراء بالقرية الذكية كجزء من التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة المشاريع وفقاً للمتطلبات البيئية المستدامة للحفاظ على نقاء الهواء في هذا المشروع الرائد والمتفرد في مصر وإيماناً منها بدورها تجاه الشركات والعاملين ورواد القرية الذكية للحفاظ على جودة بيئة العمل.


كما أكد نائب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة أن "القرية الذكية" نتيجة لموقعها المتميز غرب القاهرة وبعدها عن الزحام المتركز في وسط المدينة، ساعدت على توفير بيئة عمل خالية من أي ملوثات لتمتعها بمساحات خضراء تمثل أكثر من ٨٠٪ من مساحة مجمع الأعمال.


والجدير بالذكر أن القرية الذكية هي أول مجمَّع أعمال متكامل في مصر حيث تضم شركات متعدِّدة الجنسيَّات، شركات محليَّة، هيئات حكومية، مؤسَّسات ماليَّة، منشآت تعليميَّة ومراكز بحث وتطوير.

 كما تمتاز بتوفير بيئة العمل الهادئة وذلك بتصميم صديق للبيئة بأكبر مساحات خضراء مفتوحة مقارنة بأي مشروع مماثل في مصر.

 ولذا تفخر الشركة أنها أول من تبنى هذا المفهوم في مصر وتتمتع معظم مباني القرية بتصميمات خضراء تراعي الحفاظ على بيئة مستدامة لمجتمع القرية الذكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

ترشيحاتنا

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول ومقتل 2 من المسلحين

إعلان لوزير الداخلية التركي حول مقتل مسلحين في هجوم على محكمة

راجعين من المزرعة.. مصرع عاملة وإصابة 30 في تصادم بطريق الضبعة- الأوسطي

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى محيط محكمة باسطنبول ومقتل مسلحين

رئيس شعبة اللحوم يطالب بسرعة تدبير الدولار للمستوردين قبل شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

فيديو

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ