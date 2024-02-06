وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ مطروح جهود دعم المستثمرين وتذليل المعوقات

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود المحافظة لدعم المستثمرين وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة، مشيراً إلى الدولة تعمل علي تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية او السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء مطروح،حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات الواعدة بفرصها الإستثمارية المتنوعة خاصة فى مجال الاستثمار العقاري والسياحى ، خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده حالياً بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح والتى ستعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، لافتاً الى الجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء منها وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة ، وحجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة ، والجهود المبذولة على ارض الواقع لرفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة وتزويدها بالمعدات اللازمة حتى يشعر المواطنين بالمحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة بوجود تحسن ملموس في مستوى النظافة.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.