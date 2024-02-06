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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: التقلبات الحادة تسيطر على أداء البورصة المصرية

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق تعاملات اليوم متراجعا بأكثر من 395 نقطة بنسبة هبوط 1.43% مسجلا مستوى إغلاق عند 27270.63 نقطة بفضل التقلبات الحادة والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى أن يتخلى عن  مكاسبه الصباحية والاغلاق بالمنطقة الحمراء.

 

أضاف أن المؤسسات المالية المصرية تتجه نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 27000 نقطة.. متوقعا أن يشهد المؤشر الرئيسي استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 27000 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى مدعوما بانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح ومدعوما أيضا بقرارات لجنة السياسات النقدية بشأن تحريك جديد لسعر الصرف واتباع سياسة قاعدة سعر صرف أكثر مرونة الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء الأسهم القيادية.

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تراجع جماعي.. البورصة تخسر 33 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال خبير أسواق المال إنه استقر أيضا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق على انخفاض قدره 63.43 نقطة بنسبة هبوط 0.93 % مسجلا مستوى إغلاق عند 6759.5 نقطة بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

 

أشار إلى اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء ليتج تدريجيا بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 6700 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوما بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

اسواق المال المؤسسات المالية العربية الأرباح الرأسمالية المؤسسات المالية المصرية المؤشر الرئيسى لجنة السياسات النقدية سعر الصرف

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