أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 27874 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 34152 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11867 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 6903 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 9684 نقطة.