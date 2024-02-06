بنات عين شمس تصدر تعليمات عاجلة للطالبات بشأن الأبحاث الاجتماعية

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه علي جميع الطلاب الذي تقدمت بأبحاث اجتماعية لأي من الفرق الأربع (وظهرت نتيجة أبحاثهن) ضرورة التوجه إلى خزينة الكلية في اسرع وقت.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت يوم 24يناير، لافته إلى أنه بمجرد انتهاء الامتحانات يتم العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتائج.

وأضافت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن بعد الاعلان عن نتائج الترم الاول يفتح باب التقدم للالتماسات فورا، مؤكدة ان النتائج ستكون متاحة امام الطلاب في بداية الاسبوع.

وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن نسبة النجاح تخطت 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالبه على بريده الاليكترونى.



وقالت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي:

فتح منصة https://ums.asu.edu.eg/

اختيار كلية البنات وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل دخول.

الضغط على لينك “متعلقاتي” واختيار الدرجات.

وكان قد نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس زيارة ميدانية لمصنع Linah Farms يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف وقد شارك في الزيارة عدد من طلاب كلية الزراعة

تأتي هذه الزيارة الميدانية بهدف العمل علي تحسين مهارات طلاب كلية زراعة و العمل علي تطوير و تنمية مهاراتهم العملية حيث اطلع طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس علي احدث طرق الانتاج و التعبئة و التخزين للمحاصيل الزراعية ، قام الطلاب بجولة في اقسام المصنع المختلفة بغرض فهم أحدث طرق التخزين و إستقبال المواد الأولية و اللازمه للإنتاج و الصناعة بالإضافة إلى فهم معايير السوق المحلية و معايير التخزين و الشحن و تصدير المحاصيل للخارج .

ويعمل المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الزيارات الميدانية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة .