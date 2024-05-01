مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بعقار في القليوبية

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بالقليوبية مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بعقار بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب يدعى "إبراهيم. ش"، 25 سنة، من الطابق الرابع بشارع الشعراوى الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.