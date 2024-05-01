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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: زيارة أمير الكويت إلى مصر تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  إلى القاهرة، تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أنها تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وثمنت "مديح" في تصريحات صحفية لها، زيارة أمير الكويت للقاهرة لأول مرة منذ توليه الحكم، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًة إلى أنها تدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والأمن المائي، فضلا عن التباحث بشأن الأزمات الراهنة في المنطقة في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الزيارة كانت  فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث تلعب كل من مصر والكويت دورًا هامًا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن زيارة أمير الكويت لمصر كانت بمثابة حدثًا هامًا يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، لتُساهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مجسدة عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، وترسل رسالة إيجابية للعالم العربي.

ولفتت إلى أن مصر  تعد وجهة استثمارية جاذبة بالنسبة للكويت، حيث تمتلك الكويت استثمارات كبيرة في مصر في مختلف القطاعات، لتظل القاهرة تحظى بثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمن المائي

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