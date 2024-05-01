عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: عمال مصر يمثلون وقودها نحو التقدم والازدهار وعيدهم سيظل شاهدا على عطائهم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

هنأ النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، شعب مصر بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر يمثلون وقودها نحو التقدم والإزدهار وتحقيق المفهوم الشامل للتنمية، والاحتفال بعيدهم يُخلد جهودهم المبذولة على مر العصور من أجل استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي.

وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر "مميزون" في كل شيء، وعلى أيديهم تكون رفعة بلادنا وتنميتها، وشهد العالم وقفتهم الوطنية التي ساندوا فيها وطنهم في ظل الأزمات التي اجتاحت العالم وأثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، وعلى رأسها أزمة تفشي وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات والحروب الأخرى التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأسفرت عن انهيار كبرى اقتصاديات العالم، إلا أن مصر ظلت صامدة مستقر رغم كل هذه الظروف والتحديات بأيدي أبنائها العمال.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، تميّز عمال مصر بكونهم عماد الدولة وقوتها، وجهودهم واضحة فيما شهدته البلاد من دفع لمسيرة الإنتاج والعمل التي ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، مشيرا إلى أن عيدهم سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن.

وأشاد النائب، بجهود الدولة المصرية في تكليل جهود العمال المصريين بمنحهم كل ما يضمن لهم حقوقهم ويحقق لهم حياة كريمة، فكان إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمال للعمالة غير المنتظمة وتوجيه الرئيس السيسي لكافة المنشآت الحكومية والخاصة بتعيين نسبة الـ 5% المتعلقة بذوي الإعاقة، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

عيد العمال الرئيس السيسي السيسي مجلس الشيوخ البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

ترشيحاتنا

عيد العمال| وزير التعليم: تحية لكل يد تسهم في بناء وطننا الغالي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي .. لأول مرة شراكة مصرية تايوانية لتصنيع كمبرسور التكييف محلياً

وزير خارجية فرنسا يبعث برسالة مشتركة للاحتلال من القاهرة

من أجل غزة| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. وتحركات جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار

بنود ملغمة.. قيادي في حماس: العرض الإسرائيلي يقترب من موقفنا وشروطنا

الزراعة: نسعى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ