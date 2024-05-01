برلماني: عمال مصر يمثلون وقودها نحو التقدم والازدهار وعيدهم سيظل شاهدا على عطائهم

هنأ النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، شعب مصر بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر يمثلون وقودها نحو التقدم والإزدهار وتحقيق المفهوم الشامل للتنمية، والاحتفال بعيدهم يُخلد جهودهم المبذولة على مر العصور من أجل استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي.

وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر "مميزون" في كل شيء، وعلى أيديهم تكون رفعة بلادنا وتنميتها، وشهد العالم وقفتهم الوطنية التي ساندوا فيها وطنهم في ظل الأزمات التي اجتاحت العالم وأثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، وعلى رأسها أزمة تفشي وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات والحروب الأخرى التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأسفرت عن انهيار كبرى اقتصاديات العالم، إلا أن مصر ظلت صامدة مستقر رغم كل هذه الظروف والتحديات بأيدي أبنائها العمال.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، تميّز عمال مصر بكونهم عماد الدولة وقوتها، وجهودهم واضحة فيما شهدته البلاد من دفع لمسيرة الإنتاج والعمل التي ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، مشيرا إلى أن عيدهم سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن.

وأشاد النائب، بجهود الدولة المصرية في تكليل جهود العمال المصريين بمنحهم كل ما يضمن لهم حقوقهم ويحقق لهم حياة كريمة، فكان إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمال للعمالة غير المنتظمة وتوجيه الرئيس السيسي لكافة المنشآت الحكومية والخاصة بتعيين نسبة الـ 5% المتعلقة بذوي الإعاقة، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الإجراءات الأخرى.