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إمام عاشور عن إصابته: كنت بجري ومش حاسس بدراعي.. والألم رهيب
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الإشراف العام
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رياضة

إمام عاشور عن إصابته: كنت بجري ومش حاسس بدراعي.. والألم رهيب

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

كشف الاعلامي أحمد شوبير تفاصيل لقائه مع إمام عاشور نجم النادي الأهلي ،بشأن إصابته في مباراة إنتر ميامي.


وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: “التقيت مع إمام عاشور بالأمس، وشرحلي تفاصيل إصابته، إمام قالي إنه مكنش حاسس بحاجة وعملوا العملية بشكل جديد، وإنه كويس وبياخد مسكنات قوية شوية، وزوجته انتقلت معاه للفندق”.

وتابع: “كلمني عن أحلامه في البطولة مش الاحتراف، وقالي إنه كان جاى بطموحات كبيرة جدًا”.

وأضاف: "شرحلي بقا تفاصيل الإصابة، وقال أنا لما وقعت محستش بحاجة، بس لما وقع عليا اللاعيب حسيت بطرقعة كدا في كتفي".

وواصل: "لما جالي الانفراد وكنت بجري مكنتش حاسس بدراعي من الألم خالص، كان وجع رهيب جدا، كنت عايز أعمل الـ R2، بس مقدرتش خالص وجسمي مساعدنيش".

وختم حديثه : كان نفسي أكمل البطولة والمباراة دي، زعلان جدا عشان التعادل، وكنا قريبين جدا من الفوز، وفي كل الأحوال راضي بقضاء ربنا، وأقل من شهرين وأرجع الملعب، والمباراة اللي جاية هروح المدرجات أتفرج عليها، بس أنا أعصابي مش مستحملة، وبعد عشرة أيام من العملية هيبدأ التمرين الخاص بالعلاج الطبيعي".

الاعلامي أحمد شوبير إمام عاشور الأهلي إنتر ميامي إصابته

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