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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يتم زيادة القطاع الصناعي؟.. النائب أحمد بهاء شلبي يوضح

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مصر تصدر بحوالي 36 مليار جنيه، وهو ما يمثل ثلث ما نقوم بتصنيعه، مشيرا إلى أننا إذا أردنا أن نزيد قيمة التصدير لـ 100 مليار جنيه نحتاج بشكل مبدأي أن نقوم بتصنيع ما سنصدره.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "لزيادة القطاع الصناعي بنسبة كبيرة تصل لـ 65 مليار جنيه، لدينا 3 محاور رئيسية تتطلب العمل عليهم أو بيئة صناعية صحية للمستثمر، أولها التشريع الموحد للقطاع الصناعي، وسياسات مالية ونقدية داعمة، وهيكلة للهيئات التابعة لوزارة الصناعة وخدمة للمستثمر أو المصنع بشكل جيد".

 

وقال: "الأمر ليس بسهولة، ولكن هو أمر متواجد في قطاعات أخرى، وإذا تمكنت من توفير بيئة صحية للمستثمر أو المُصنع، فأنا قطعت نصف المشوار، والمستثمر سيجد طريقه في التنافسية، ولكن لابد من توفير بيئة جاذبة".

وتابع: "فيما يتعلق بتوافر الأراض للمُصنع نجد العديد من الإجراءات التي يمر بها، بالإضافة إلى الضرائب العقارية على المصانع، فالدولة لغت المصانع على الكل، رغم أن هناك مصانع تعمل وتنتج ومصانع أخرى لا تعمل".

النائب أحمد بهاء شلبي لجنة الصناعة الحوار الوطني التصدير قصواء الخلالي المصانع

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