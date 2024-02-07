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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثاني عربي.. اللبناني نواف سلام رئيسًا لـ محكمة العدل الدولية

نواف سلام
نواف سلام

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، انتخاب القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيسًا لها لمدة 3 سنوات.

وحسب بيان للمحكمة، فإن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.

يأتي ذلك إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوجيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة  بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.

وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سلام سفيراً وممثلاً دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.

وقال سلام تعليقًا على الأمر: "انتخابي رئيسًا لمحكمة العدل الدولية مسئولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي". 

محكمة العدل الدولية الدكتور نواف سلام الأمم المتحدة العدالة الدولية العدل الدولى

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