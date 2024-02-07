المصريين الأحرار: قرارات الرئيس عكست حرصه الشديد على توفير غطاء وحماية مجتمعية

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجمل قراراته الأخيرة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة.

توفير غطاء وحماية مجتمعية لمجابهة الأزمة الاقتصادية

قال حزب المصريين الأحرار، في بيان له، إن قرارات الرئيس اليوم عكست مدى حرصه الشديد على توفير غطاء وحماية مجتمعية لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن وقت القرارت، فاصل، حيث جاءت استباقية لحلول شهر رمضان المبارك؛ مما يعكس شعور الرئيس بحال المواطنين، ويرنو دوما للتخفيف عن كاهل البسطاء في ظل تحديات غير عادية.

ووجه حزب المصريين الأحرار، رئيسا وأعضاء، التحية والتقدير إلى الرئيس، القائد والأب لكل مصري ومصرية، الذي يلمس معاناة الناس، ولا يدخر جهدا؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في توقيت فاصل، وتؤكد أن القيادة السياسية لا تألوا جهدا للعمل من أجل الشعب والوطن.