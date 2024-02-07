برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس دعمه المستمر للمواطن البسيط

أشادت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع الحد الإعفاء الضريبي، وغيرها من القرارات التي تستهدف إجراءات مهمة لحماية مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأكدت حازم في تصريحات لها أن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب جدا لتبعث بحالة من الطمأنينة لدى الشعب المصري وتستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتؤكد استمرار جهود الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم وغلاء أسعار.



ورحبت بقررات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأدني للأجور والمعاشات وزيادة تكافل وكرامة 15% وخاصة أنها ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية.

واعتبرت تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، امر ايجابي يأتي في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة جاءت فى توقيت مناسب ، وتعكس دعم الرئيس المستمر للمواطن البسيط ، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين والنهوض بمختلف القطاعات الصحية والإدارية.