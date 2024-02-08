الإنجليز فضحوا الأمريكان.. أحمد موسى يكشف كيف سقطت "CNN" |فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا مطولا فضحت فيه قناة “CNN” الأمريكية، معلقا: «طبعا كلهم مفضوحين».



وأوضح أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المسؤول التنفيذي لـ سي إن إن، تم تعيينه يوم 5 أكتوبر قبل يومين من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات بالانحياز الكامل لإسرائيل ومنع عرض الروايات الفلسطينية إلا في أضيق الحدود.

وتابعأحمد موسى، قائلاً: «إزاي هذا الإعلام الأمريكي سقط.. لا تقولي هنا حرية رأي ولا تعبير ولا مهنية، بيطبقوا الرواية الإسرائيلية ولا صوت يعلو على مصالح إسرائيل ونتنياهو، قائلا: «الإنجليز بيفضحوا الأمريكان وكلهم مؤيدين للرواية الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة».

واختتم قائلا: تقرير الجارديان كشف إن سي إن إن منعت نشر أي لقطات لحرب الإبادة وأي دمار.. فضيحة كبيرة جديدة، متابعا: «كيف يتم مراقبة كل شيء يتعلق بفلسطين والدمار في غزة، لكن أي رواية إسرائيلية وتصريح لمسؤول إسرائيلي يتم الخروج به على الهواء مباشرة».