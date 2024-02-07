6 آلاف جنيه .. أحمد موسى: المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس

قال الإعلامي "أحمد موسى"، إن القرارات الرئاسية التي وجه بها الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الحكومة اليوم تؤكد على أن المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الحزمة الاجتماعية هي الأكبر في التاريخ.



وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024 لم يحدث من قبل، وهو الوصول إلى 6 آلاف جنيه، وهو لم يحدث في تاريخ مصر.



وأوضح أحمد موسى، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمواطن المصري من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الزيادة تاريخية ولمصلحة المواطن البسيط في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وعقب أحمد موسى ، أن قرارات الرئيس السيسي، أكدت انحيازها للمواطن المصري البسيط في ظل الظروف الحالية الصعبة.