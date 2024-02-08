سؤال برلماني للحكومة بشأن تكوين احتياطي استراتيجي من الأودية المهمة

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة، عن خطة الحكومة والإجراءات التى سوف تتخذها خاصة فى المستقبل للتغلب على أي أزمة في نقص الأدوية لمرضى السكر والقلب والأورام وغيرها من الأدوية المهمة.

كما تساءل "خضراوى"، “لماذا لا تقوم الحكومة بتكوين احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتياطى من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم”.

وأكد أن الأدوية لا تقل أهمية عن الغذاء مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لتوطين صناعات المواد الخام المستخدمة فى الصناعات الدوائية باعتبارها هى الأساس فى أزمة نقص العديد من الأدوية بسبب أزمة الدولار التصنيع المحلى.