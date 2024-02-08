ديربي سعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة للجمهور بمختلف البطولات والدوريات المختلفة.
إليك جدول مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات ودية:
- الهلال ضد النصر - الساعة 8 مساءً على قناة SSC1 HD.
مواعيد مباريات كأس فرنسا:
- روان ضد موناكو - الساعة 9:45 مساءً.
مواعيد مباريات كأس تركيا:
- جينتشلاربيرليجي ضد طرابزون سبور "محمود حسن تريزيجيه" - الساعة 4:30 مساءً.
- أنطاليا سبور ضد بشتكاش - الساعة 7:45 مساءً.
مواعيد مباريات كأس البرتغال:
- فيزيلا ضد بنفيكا - الساعة 9:45 مساءً.
مواعيد مباريات كأس الأمير الكويتي:
- التضامن ضد السالمية - الساعة 3:40 عصرًا.
- العربي ضد القادسية - الساعة 7 مساءً.
مواعيد مباريات الدوري المغربي:
- الرجاء ضد يوسفية برشيد - الساعة 5 مساءً على قناة Arryadia SD/HD.
- شباب المحمدية ضد الجيش الملكي - الساعة 7 مساءً على قناة Arryadia SD/HD.
- مولودية وجدة ضد نهضة بركان - الساعة 7 مساءً على قناة Al Maghribia HD.