مع استمرار تدهور العلاقات|كوريا الشمالية تلغي أي تعاون اقتصادي مع جارتها الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، مع استمرار تدهور العلاقات بين الكوريتين.

كما صوتت الجمعية، التي تتخذ خطوات رسمية لتبني القرارات السياسية لحزب العمال الحاكم، على إلغاء القوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية مع سيئول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانغ السياحي.

وكانت الجولات إلى الجبل ذو المناظر الخلابة شمال الحدود الشرقية مباشرة رمزا للتعاون الاقتصادي الذي بدأ خلال فترة التواصل بين الكوريتين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث اجتذبت ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي.

تم تعليق المشروع في عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس كوريا الشمالية.

ورفضت شركة هيونداي أسان، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيونداي والتي استثمرت أكثر من 750 مليار وون (564 مليون دولار) في تطوير مشروع كومجانج، التعليق على التقرير.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تتولى العلاقات مع بيونغ يانغ، إن الإجراء الذي اتخذته كوريا الشمالية لم يكن مفاجئا ولن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها. وأضاف المسؤول أن سيئول لا تعترف بهذه الخطوة الأحادية الجانب.

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية القانون الخاص لكوريا الشمالية الذي يحكم مشروعًا اقتصاديًا مشتركًا كبيرًا آخر، وهو منطقة كايسونج الصناعية، التي كانت تضم في ذروتها مصانع 125 شركة كورية جنوبية توظف 55 ألف عامل كوري شمالي.

وانسحبت الشركات وأغلقت منطقة المصنع في عام 2016 عندما علقت سيول المشروع بعد التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية وإطلاق الصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وفي يناير/كانون الثاني، أغلقت كوريا الجنوبية مؤسسة تديرها الدولة لدعم تطوير وتشغيل منطقة كايسونج الصناعية، وهو ما كان يعتبر في ذلك الوقت علامة على أن سيول ترى أن المشروع من غير المرجح أن يتم إحياؤه.

'غير عقلاني'

وقالت كوريا الشمالية إنها تعتبر الجنوب عدوا في حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقا عسكريا تم توقيعه في عام 2018 يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي تم وضعها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.

وفي مقابلة مسجلة مسبقًا مع تلفزيون كيه بي إس الرسمي وبثت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول التحول في سياسة كوريا الشمالية بين الكوريتين بأنه 'تغيير استثنائي' لكنه قال إنه من الصعب فهم التفكير وراء هذه الخطوة.

وقال 'ما لم يتغير هو أن الشمال حاول لأكثر من 70 عاما تحويلنا إلى شيوعيين، وأثناء قيامه بذلك، أدرك أن أسلحته التقليدية لم تكن كافية، لذا لجأ إلى التطوير النووي لتهديدنا'.

وقال يون، الذي اتخذ موقفا متشددا ضد بيونغ يانغ، إنه لا يزال منفتحا على إشراك الشمال، حتى من خلال عقد اجتماع قمة مع كيم، وتقديم المساعدة إذا كان ذلك سيساعد اقتصادها، لكنه قال إن القيادة الكورية الشمالية 'ليست عقلانية'. مجموعة.'

ومنذ توليه السلطة في عام 2011، دفع كيم كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية حتى مع ضعف اقتصادها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بشكل منفصل أن كيم قام يوم الأربعاء بجولة في المصانع التي تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية، وقدم إرشادات حول تحديث المنشآت كجزء من تنفيذ سياسة تنمية إقليمية جديدة.