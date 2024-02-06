هآرتس: اغتص.اب واعتداءات على النساء في فنادق إجلاء مستوطني غلاف غزة

ناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الاعتداءات الجنسية ضد النساء والقاصرين في الفنادق التي يقيم فيها الإسرائيليون الذين تم إجلاؤهم منذ مستوطنات غلاف غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن الشرطة اكتشفت خلال جلسة استماع للجنة الكنيست أنه تم فتح 116 قضية تتعلق بجرائم عنف أو جرائم جنسية في الفنادق التي يقيم فيها المستوطنون الإسرائيليون.

وخلال جلسة استماع خاصة للجنة المرأة والمساواة بين الجنسين في الكنيست الإسرائيلي، عرضت مايا أوبرباوم، من رابطة مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل، الشكاوى التي تم تحويلها إليها.

وأضافت: "أحد السكان الذين تم إجلاؤهم كشف عن نفسه وتبول أمام الأطفال عند مدخل أحد الفنادق".

وفي حالات أخرى، قالت: “اتصلت واحدة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وقالت إنها تعرضت للاغتصاب على يد مستوطن إسرائيلي آخر تم إجلاؤه أيضًا إلى الفندق الذي تقيم فيه”.

وقالت فتاة إسرائيلية آخري إنها تعرضت للاعتداء من قبل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا؛ وأفادت فتاة آخري أن شخصًا تعري من ملابسه لها داخل المصعد".