المنتقمون.. رسائل تهديد لأعضاء الكنيست الإسرائيلي بدفع ثمن طوفان الأقصى

وصلت رسائل تهديد مجهولة المصدر إلى أعضاء من الكنيست الإسرائيلي تابعين لحزب الليكود وهما: إيلي دلال وإلياهو ريفيفو، محذرين من أنهم يعتزمون "جعلهم يدفعون ثمن المأساة التي يتحملونها هم وأعضاء الحكومة"، بالإضافة إلى “العديد من القادة العسكريين الذين تجاهلوا التحذيرات" بشأن تحضيرات حماس لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وتضمنت الرسالة، التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، والموقعة من قبل "منظمة المنتقمون الإسرائيلية"، معلومات شخصية لعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي الحاكم، بالإضافة إلى معلومات عن أفراد عائلاتهم.

ورد الكنيست بأن الأمر عرض على ضابط أمن الكنيست وسيتم التعامل معه من قبل المسؤولين المعنيين، بما في ذلك الشرطة".

وجاء في الرسالة: "إننا نتصرف بإلهام المنتقمين اليهود" (وبالفعل فإن الجملة مقتبسة من التوراة). وكتبوا أن "المنظمة تأسست الصيف الماضي على يد مجموعة من الإسرائيليين من أماكن مختلفة. ولا يوجد بيننا ضحايا مباشرون، أو أفراد من عائلات الضحايا، ولا ندعي أننا نمثلهم".