صحيفة عبرية: نتنياهو ضحى بالأسرى الإسرائيليين من أجل شعارات فارغة ومكاسب سياسية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ما لا يقل عن 32 أسيرا إسرائيليا - وربما أكثر من 50- من إجمالي الـ 136 أسيرا المتبقين الذين أسرتهم حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي قد لقوا حتفهم، وهو ما أشار إلى "تقييم داخلي أجراه الجيش الإسرائيلي"، ولم يفاجئ أحدا في المؤسسات الدفاعية والسياسية، ولا في الإعلام.

ومن جانبها قالت صحيفة هآرتس العبرية أن الأسرى في غزة يموتون في القطاع بسبب المرض أو بسبب إصابات غير معالجة، وربما أيضًا بنيران إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن "الأسرى الإسرائيليين تم التخلي عنهم جميعاً، ويتم التضحية بهم الآن باسم شعارات فارغة مثل "النصر الكامل"، لصالح "قاعدة" تقدس مواصلة الحرب قبل كل شيء، حتى لو أصبحت بلا معنى، من أجل البقاء السياسي لشخص واحد وحكومة واحدة بقيادة بنيامين نتنياهو."