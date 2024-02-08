أول صورة لجيهان حفيدة أصالة من ابنتها شام الذهبي

حرصت شام الدهبي ابنة الفنانة أصالة على طرح صورة جديدة تجمعها لأول مرة مع ابنتها جيهان والحفيدة الأولى للمطربة أصالة.



ونشرت شام صورة من جلسة تصوير قامت بها مع ابنتها جيهان، عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: أنا ماما.





أصالة تحتفل بحفيدتها

ونشرت الفنانة أصالة نصري ، على صفحتها الشخصية على إنستجرام صورة لحفيدتها الأولى ابنة شام الذهبي.

وكتبت أصالة في الصورة: الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي شام .

وتابعت: أدعو الله أن يحفظها وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة.

وانهالت التعليقات علي الصورة حيث تساءل البعض عن سبب تسميتها اسم جيهان.

ومعني اسم جيهان يُطلق على الإناث دونًا عن الذكور، تعود أصوله إلى اللغة الفارسية، ومعنى جيهان أي العالم والدنيا بأسرها.