بطولة حمدي الميرغني.. تفاصيل مسلسل "للأذكياء فقط"

انطلق منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل "للأذكياء فقط" تمهيدا لعرضه ضمن موسم رمضان ٢٠٢٤ على إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل "للأذكياء فقط"بطولة حمدي الميرغني، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا.

المسلسل كوميدي وتعرض أحداثه على مدار 15 حلقة ويعتمد على كوميديا المواقف، التي يقع فيها أبطاله أثناء تورطهم في تجارب علمية.

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجهاالفنان حمدى المرغنى .

وجاءت جلسة التصوير على شاطئ البحر، حيث يقضي حمدي الميرغني وزوجته الإجازة في الساحل الشمالي.

وظهرت زوجة حمدى المرغنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأوف وايت المشجر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

على جانب آخر، عرض لحمدي الميرغني فيلم "شوجر دادي" عبر منصة "شاهد vip".

تدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية معراقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.