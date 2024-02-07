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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. نيللي كريم ومحمد عادل إمام بعزاء والدة تارا عماد والفيشاوي ونسرين طافش في عرض السيستم

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية أبرزها نيللي كريم ومحمد عادل إمام في عزاء والدة تارا عماد والفيشاوي ونسرين طافش في عرض فيلم "السيستم".

 

بحلق في الأذن.. حضور شادي شامل العرض الخاص لفيلم "السيستم"

حضر الفنان شادي شامل العرض الخاص لفيلم "السيستم" وهو يرتدي حلقا في أذنيه، ويقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم "السيستم" بإحدى سينمات التجمع.

 

أبرزهم أشرف زكي ويسرا .. نجوم الفن يواسون تارا عماد في عزاء والدتها

حرص عدد كبيرمن نجوم الفن على مواساة الفنانة تارا عماد في عزاء والدتها، المُقام حاليا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 

 

زعلانة ليه؟.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو جديد يقلق الجمهور| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام وظهرت فيه وهي تبكي باستخدام أحد فلاتر التطبيق الإلكتروني ما تسبب في حالة من القلق لمن حولها. 

 

هدية من المملكة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله في السعودية | صور

كشف الفنان أحمد سعد، عن منزله في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الرياض مشيرا إلى أنه كان هدية من المملكة لدعم فنان مصري - بحسب قوله.

 

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

أطلق الفنان أبو أجدد أعماله الغنائية "سستمها" بشكل فيديو كليب مصور، يعد الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم".

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