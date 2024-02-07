نشرة الفن.. نيللي كريم ومحمد عادل إمام بعزاء والدة تارا عماد والفيشاوي ونسرين طافش في عرض السيستم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية أبرزها نيللي كريم ومحمد عادل إمام في عزاء والدة تارا عماد والفيشاوي ونسرين طافش في عرض فيلم "السيستم".

حضر الفنان شادي شامل العرض الخاص لفيلم "السيستم" وهو يرتدي حلقا في أذنيه، ويقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم "السيستم" بإحدى سينمات التجمع.

حرص عدد كبيرمن نجوم الفن على مواساة الفنانة تارا عماد في عزاء والدتها، المُقام حاليا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام وظهرت فيه وهي تبكي باستخدام أحد فلاتر التطبيق الإلكتروني ما تسبب في حالة من القلق لمن حولها.

كشف الفنان أحمد سعد، عن منزله في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الرياض مشيرا إلى أنه كان هدية من المملكة لدعم فنان مصري - بحسب قوله.

أطلق الفنان أبو أجدد أعماله الغنائية "سستمها" بشكل فيديو كليب مصور، يعد الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم".