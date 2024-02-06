بنتك هتتجوز من غير فرح.. رسالة مؤثرة من سمسم شهاب لزوجته الراحلة

تذكر الفنان سمسم شهاب زوجته، التي رحلت عن عالمنا يوم 26 أكتوبر 2023، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب الفنان سمسم شهاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، منشورا، قال خلاله: “وتمر الأيام ولا أملك إلا الصبر والدعاء.. ابنتي الكبيرة تستعد لإتمام زفافها؛ تنفيذًا لوصية والدتها، ولكن من دون عمل أي فرح.. كل خطوة وكل تفصيلة تمر بنا نتمنى وجود زوجتي بيننا، نتمنى أن تقوم بنفسها بتجهيز ابنتها وتجهيز شقتها، ولكنها إرادة الله- تعالى-.. يارب ألهمنا جميعا الصبر، فـ حال أولادي صعب جدا، رحمتك يا رب بقلوبهم".

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان سمسم شهاب أغنية “ شايل وجع ” وحققت نجاحًا ساحقًا فورًا نزولها.

وكتب سمسم شهاب، عن هذه الأغنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا، قال فيه: “الحمد لله الأغنية في تصاعد ونجاح ملحوظ، ولكن دعم حضراتكم أكيد يفرق كتير، أتمنى أن يلقى هذا البوست استجابة من أخواتي وأصحابي وجيراني وزملائي وكل جمهوري، سواء داخل مصر أو فى الوطن العربي”.

كلمات أغنية “ شايل وجع”

أنا عشت مجروح م القريب قبل الغريب

والجرح عدى عليه زمن مبقاش يطيب

تعبت جدا م اللي رخصني وباعني

أقدر أقول وبقلب جامد ماليش حبيب

أنا اللي من أقرب ما ليا كنت مأذي

عايش ف[ حالي بفطرتي مش طبعي مؤذي