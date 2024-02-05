علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

أعلنت الفنانة إنجي خطاب، اعتزالها التمثيل نهائيا، موجهة اعتذارا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أن قرار اعتزالها أفضل قرار اتخذته في حياتها.



وكتبت انجي خطاب عير صفحتها على فيس بوك ": يا جماعة والله قرار اعتزالي ليس له علاقة بأي مشكلة في الفن وعندي عملين مضياهم كمان واعتذرت ليهم إني مش هكمل يعني الشغل موجود الحمد لله، أنا اعتذرت لاني بقالي سنتين عندي صراع داخلي بين إني أكمل أو لا صراع رباني لطريق الصح واستخرت ربنا وألمهني هذا القرار وعشان كدا دا قرار نهائي لا رجعه فيه وبكن كل الاحترام لزملائي في المهنة ومعنديش مشكلة مع أي حد".

وتابعت: "طول عمري في حالي كنت بشتغل بس الموضوع كله اختيار طريق إنت بتحدده لنفسك وياما مشينا طرق مش شبهنا في كل حاجة في حياتنا ورجعنا فيها وبنحاول ناخد طريق صح ونرضي ربنا وأنا مرتاحة جدا لقراري ده جدا جدا"وأضافت: "صليت استخارة وربنا ألهمني بهذا القرار لأول مرة في حياتي آخد قرار صح ومتأكدة ربنا هيكرمني في مجال تاني وهركز في دراستي وأعمل الماجيستير والدكتوراه وشكرا لحبكم ودعواتكم علي راسي والله".



أعلنت الفنانة إنجي خطاب، اعتزالها التمثيل نهائيا، موجهة اعتذارا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أن قرار اعتزالها أفضل قرار اتخذته في حياتها.

وكتبت إنجي خطاب، منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،:«بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخدة قرار نهائي اعتزال مهنة التمثيل نهائيا ودا أحسن قرار أخذته في حياتي.. وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي».