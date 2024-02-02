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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

عادل إمام ومحمد إمام
عادل إمام ومحمد إمام

عندما يتعلق الأمر بحياة النجم الكبير عادل إمام، يحظى بشكل حتمي بالاهتمام الكبير من قبل الجماهير. 

وأعلن مؤخرًا هذا النجم الأسطوري عن اعتزاله الفن بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال الفنية الناجحة التي شكلت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ السينما المصرية والعربية. 

ومنذ ذلك الحين، أثار اهتمام الجمهور ما إذا كان يواصل ممارسة أنشطته الفنية بطرق أخرى أم يركز على حياة شخصية مستقرة بعيدًا عن الأضواء.


وفي هذا التقرير، سوف نسلط الضوء على حياة الفنان عادل إمام بعد الاعتزال وماذا يفعل في وقت فراغه. 

ورغم اعتزاله للعمل الفني، فإن إمام لا يزال نجمًا بارزًا ومحبوبًا من الجماهير، ويفرض وجوده من خلال مشاركاته في الأحداث الفنية والثقافية المختلفة.

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