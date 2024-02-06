عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

صدى البلد

حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها "السيستم" الذى يقام مساء اليوم، بإحدى سينمات التجمع الخامس .

 

 

وفيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

السيستم احمد الفيشاوي اطلالة نسرين طافش بسنت شوقي الفنانة نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك الجديد جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مصدر مسؤول: مصر تسلمت ردا من حماس على الإطار المقترح للتهدئة بغزة

موضوعات متعلقة

تجهيزات العرض الخاص لفيلم "السيستم" في التجمع| صور

نشرة الفن| أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار للاقتصاد المصري.. واعتزال ممثلة شهيرة

موسم الرياض.. أحمد حلمي يروج لمسرحيته «تييت»

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

أحسن قرار في حياتي.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

أحمد سعد يعلن تبرعه بـ 50 ألف دولار لصالح الاقتصاد المصري

بعد فترة غياب .. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية.. شاهد

ترشيحاتنا

الجيش اللبناني: إرسال 12 ألف جندي إلى منطقة الحدود مع إسرائيل

أول تعليق إسرائيلي على رفض حماس الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى

حماس: سلمنا ردنا بشأن صفقة الأسرى للإخوة في قطر ومصر

كلهم نجوم.. أحمد موسى يهنئ منتخب الأردن بالتأهل لنهائي كأس آسيا

أحمد موسى عن تعيين حسام حسن لقيادة المنتخب: اللي جابلونا بطولات مدربين وطنيين

برقص وبغني وبلعب يوجا..سوزان حسن تكشف عن مواهبها مع إيمان أبو طالب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

ببدلة رقص وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلة جديدة .. طريقة عمل العدس بالمكرونة

فيديو

حقيقة رفع فائدة شهادة الـ 27٪

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ