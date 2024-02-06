إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها "السيستم" الذى يقام مساء اليوم، بإحدى سينمات التجمع الخامس .

وفيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.