هبة نور تكشف حقيقة تعرضها للتـ.ـحرش وزواجها مبكرا

تحدثت الفنانة السورية هبة نور عن الكثير من الأسرار في حياتها ومنها حقيقة زواجها سرًا، وحقيقة تعرضها للتحرش، وزواجها في سن مبكرة وتحديدًا وهي في الـ 16 من عمرها، بالإضافة لحديثها عن خيانة الرجل وغيرها من الأمور خلال استضافتها ببرنامج كتاب الشهرة.

وقالت هبة نور عن حقيقة زواجها بالسر وإنجابها طفلًا: شائعة زواجي سرًا وإنجابي طفل موجودة من زمان، والناس مصدقين أن تيم ابن أختي هو ابني لأنه شبهي، والشائعة موجودة بقوة، وأنا مستحيل اتجوز بالسر.

وعن ثروتها أضافت: أنا عايشة حياة جيدة، ولكن مش رفاهية، ومش طموحي الرفاهية لكن يهمني أكون مبسوطة، وبدلل حالي، ومصروفي عادي ومأمنة نفسي للأزمات، وثروتي أقل من مليون دولار، ومبسوطة وعنديش مشاكل، وقدام بنعمل 10 مليون و20 مليون.

وعن تقليدها للفنانة هيفاء وهبي، واصلت حديثها قائلة: من 2022 لما عملت شعري أحمر اتهموني أني بقلد هيفاء، ولو في شيء نفسي أخده منها هيكون قوتها، لأني بحس أنها تعرضت لظلم كتير في حياتها، وتحدت أشياء حساسة وقدرت تضل موجودة وقوية ولا مرة حسستنا أن فيها شيء.

وتحدثت هبة نور عن رأيها في خيانة الرجل قائلة: كل الرجال خاينين، في العالم مش بس في سوريا، لأن بنسبة كبيرة دي طبيعته الغريزية، لكن المرأة عاطفية.

وأكدت هبة نور أنها راضية عن مشوراها الفني معقبة: الدراما السورية أعطتني حقي، لكن مقدرش أقول أني نجمة صف أول، والعالم هو اللي بيقيمني.