رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران لم تعد دولة نووية

أبلغ رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق إيال زامير، زملاءه أن إيران لم تعد دولة نووية بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية على برنامجها النووي، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن زامير خلص إلى أنه في حين أن إيران قد لا تزال تحتفظ بأجزاء من برنامجها النووي، إلا أنه تراجع لسنوات، نظرًا للأضرار التي لحقت بعملية صنع القنبلة بأكملها، بما في ذلك القضاء على علماء رئيسيين، والهجمات على منشآت نووية رئيسية وعناصر أخرى من التصنيع والتسليح.

جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي رفضت فيه إيران طلبًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المنشآت والمواد النووية المتضررة من حملات القصف الإسرائيلية والأمريكية.

في غضون ذلك، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أصدر تعليماته لجيش الدفاع الإسرائيلي بإحباط أي تقدم نووي إضافي في إيران، مضيفًا أن "الحصانة" التي يتمتع بها أعداء إسرائيل قد انتهت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.